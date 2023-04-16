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Купить квартиру в Upper Emporda, Испания

Roses
2
l Escala
1
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5 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Castello d Empuries, Испания
Квартира 1 спальня
Castello d Empuries, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 145,000
Cozy apartment with impressive lake views in the pretty town of Empuriabrava!The apartment h…
Квартира 2 спальнив Castello d Empuries, Испания
Квартира 2 спальни
Castello d Empuries, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 125,000
Apartment in Empuriabarava, located on the second line of the sea, 150 meters from the beach…
Квартира 29 спаленв l Escala, Испания
Квартира 29 спален
l Escala, Испания
30 ванных комнат 50 972 м²
Цена по запросу
Фантастический отель, расположенный в районе Баш-Эмпорда, в привилегированном анклаве с вида…
Квартира 2 спальнив Roses, Испания
Квартира 2 спальни
Roses, Испания
60 м²
€ 399,000
Прекрасная квартира расположена в Росасе, Испания. В квартире площадью 60 кв.м 2 спальни, 1 …
Квартира 3 спальнив Roses, Испания
Квартира 3 спальни
Roses, Испания
81 м²
€ 309,000
Красивый апартамент с видом на море расположен в центре Росаса, Испания. В квартире площадью…

Параметры недвижимости в Upper Emporda, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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