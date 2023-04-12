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Купить таунхаус с бассейном в Испании
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27 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
419 м²
€ 1,450,000
На продажу этот таунхаус с скандинавским стилем, выполненный со вкусом и отличными качества…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
454 м²
€ 1,595,000
Это фантастическое свойство расположено в частном жилом комплексе, который был награжден по …
Таунхаус 4 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 250,000
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
Таунхаус 2 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 175,000
В продаже двухуровневый пентхаус, который находится в комплексе Un Posto Al Sol, Callao Salv…
Таунхаус 3 спальни
Adeje, Испания
2 ванных комнат
89 м²
€ 249,000
Продается просторный таунхаус в комплексе Terrazas del Galeon в Adeje. Дом состоит из г…
Таунхаус 4 спальни
Adeje, Испания
3 ванных комнат
240 м²
€ 575,000
Вилла в районе El Galeon, в комплексе La Capitana. Вилла состоит: 4 спальни, 3 ванные комнат…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 262,000
Продается таунхаух в La Finca, первая фаза Aguilas del Teide. На первом этаже расположены го…
Таунхаус 3 спальни
Miraverde, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 365,000
Трёхэтажный таунхаус в районе El Madroñal в жилом комплексе Oasis Fañabe. Включает в себя тр…
Таунхаус 4 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат
105 м²
€ 399,000
Продается угловой трехэтажный таунхаус, площадью 135 м². Расположенный в El Camison, на гра…
Таунхаус 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
150 м²
€ 299,000
Продается таунхаус в комплексе Valle del Sol в районе El Madroñal. На первом этаже располож…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 450,000
Продается трехэтажный таунхаус, расположенный в El Camison, на границе между городами Лос…
Таунхаус 3 спальни
Arona, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 545,000
Продается таунхаус в недавно построенном элитном жилом комплексе PortoNovo в центре Los Cris…
Таунхаус 3 спальни
Urbanizacion El Guincho, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 265,000
Продается таунхаус в районе Амарийя Гольф на юге Тенерифе, комплекс расположен на первой бер…
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
222 м²
€ 299,000
Новый жилой комплекс рядом с гольф-клубом Estepona Golf, в самом сердце Коста дель Со…
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат
3 ванных комнат
210 м²
€ 275,000
Закрытый комплекс таунхаусов в Бенаавис. Комплекс состоит из 10 таунхаусов на охраняе…
Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
162 м²
€ 398,000
Современный архитектурный стиль - лучшее соотношение цены и качества в Новой Золотой Миле. У…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
307 м²
€ 659,000
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
225 м²
€ 715,000
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 425,000
Эти новые роскошные объекты предлагают солидную внутреннюю жилую площадь с обеденной зоной, …
Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
215 м²
€ 499,000
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
156 м²
€ 385,000
Кортихо де Кортес, Бенахавис Просторный и светлый таунхаус в парке Параисо. Красиво располож…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 350,000
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
3 ванных комнат
132 м²
€ 710,000
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
165 м²
€ 439,500
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат
160 м²
€ 459,000
Эксклюзивная разработка 48 светлых, современных и просторных таунхаусов 4 с спальнями 3 и по…
Таунхаус 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
€ 395,000
Таунхаус в одной из ближайших урбанизаций города Pineda de Mar. Расстояние до це…
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