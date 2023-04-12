Купить таунхаус с видом на море в Испании

Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа Benahavis, Испания 3 ванных комнат 187 м²

€ 1,150,000

Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…