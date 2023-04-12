Купить таунхаус с видом на море в Испании

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131 объект найдено
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Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
139 м²
Количество этажей 3
€ 435,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 3 спальни
Кальпе, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
188 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальни
Кальпе, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
83 м²
€ 205,000
Представляем двухуровневый таунхаус площадью 83 кв м с просторной террасой.На верхнем уровн…
Таунхаус 3 спальни
Finestrat, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
197 м²
Количество этажей 2
€ 785,000
Представляем просторный таунхаус с потрясающими видами на море и город Бенидорм.Таунхаус пло…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
419 м²
€ 1,450,000
На продажу этот таунхаус с скандинавским стилем, выполненный со вкусом и отличными качества…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат
359 м²
€ 1,750,000
Этот недавно отремонтированный роскошный таунхаус - реальная возможность. Он расположен в ст…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Таунхаус 3 спальни
els Poblets, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 255,000
В продаже новый тайнхаус в городе Дения в элитном районе Вергель.Находится в комплексе закры…
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат
454 м²
€ 1,595,000
Это фантастическое свойство расположено в частном жилом комплексе, который был награжден по …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем светлый практически новый таунхаус в красивом жилом комплексе в спальном районе…
Таунхаус 4 спальни
Estepona, Испания
3 ванных комнат
217 м²
€ 2,300,000
Продается роскошный таунхаус в The Island, эксклюзивном пляжном комплексе на первой линии в …
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
147 м²
Количество этажей 2
€ 481,000
В продаже таунхаус в закрытом комплексе с красивыми зелеными зонами, коммунальным бассейном …
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 2
€ 90,000
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
Таунхаус 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
91 м²
Количество этажей 2
€ 189,000
Предлагаем таунхаус площадью 91 кв.м. в тихом жилом комплексе.Дом состоит из двух этажей, на…
Таунхаус 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
5 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 175,000
Предлагаем таунхаус общей площадью 110 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 2
€ 190,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 197,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 208,000
Представляем новый смежный дом в пригороде Аликанте в городе Бусот. Это тихий город, располо…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 2
€ 254,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 269,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 2
€ 289,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада.Город Пи…
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
93 м²
Количество этажей 2
€ 242,900
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Пилар де ла Орадада. Город П…
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 190,890
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 199,900
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 2
€ 675,000
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
Таунхаус 3 спальни
Los Alcazares, Испания
4 Количество комнат
3 ванных комнат
136 м²
Количество этажей 2
€ 320,000
Предлагаем вам современный компактный таунхаус, расположенный в городе Лос Алкасарес, у Мар …
Таунхаус 2 спальни
San Javier, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 256,800
Предлагаем вам современный таунхаус, расположенный в городе Сан-Хавьер, у Мар Менор.Дом нахо…
Таунхаус 3 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
126 м²
1/2 Этаж
€ 247,000
Представляем новое современный таунхаус в городе Сантьяго-де-ла-Рибера. Прекрасный курортный…
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