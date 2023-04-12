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Купить таунхаус с видом на горы в Испании

в Марбелья
191
в Сан-Мигель-де-Салинас
198
в Бах-Виналопо
127
в Гуардамар
55
в Xabia Javea
245
в Estepona
112
в Lower Emporda
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21 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 419 м²
€ 1,450,000
На продажу этот таунхаус с скандинавским стилем, выполненный со вкусом и отличными качества…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Benahavis, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Benahavis, Испания
3 ванных комнат 187 м²
€ 1,150,000
Этот красивый таунхаус относится к огороженной урбанизации в районе Ла-Квинта, в Бенахависе,…
Таунхаус 3 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 230,000
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
Таунхаус 2 спальнив Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни
Busot, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 186,000
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
Таунхаус 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
4 ванных комнат 454 м²
€ 1,595,000
Это фантастическое свойство расположено в частном жилом комплексе, который был награжден по …
Таунхаус 2 спальнив Formentera del Segura, Испания
Таунхаус 2 спальни
Formentera del Segura, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 169,000
В центре красивого города Бенихофар строится современный таунхаус, готовый к заселению в янв…
Таунхаус 2 спальнив Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 245,000
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ В ДАЙЯ НУЭВА Новые дома с таунхаусами в Дайя-Нуэва. Недавно построенны…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 90 м²
€ 137,260
Частично отремонтированный двухквартирный дом на продажу в урбанизации Донья Инес на окраине…
Таунхаус 3 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3 ванных комнат 200 м²
€ 525,000
Продается новый современный таунхаус в La Finca de Sotogrande, в новом закрытом комплексе та…
Таунхаус 2 спальнив Santa Pola, Испания
Таунхаус 2 спальни
Santa Pola, Испания
3 ванных комнат 85 м²
€ 199,900
Угловой таунхаус в Аликанте, в городке Гран Алакант , в жилом комплексе Пуэрто Марино . Есл…
Таунхаус 3 спальнив Монфорте-дель-Сид, Испания
Таунхаус 3 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 220,000
Новое строительство двухквартирных домов в Аликанте в Монфорте дель Сид ( Эльче ) возле поля…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 150 м²
€ 190,000
Прекрасный дуплекс полностью меблирована, находится в двух километрах. Пляж Кораблекрушение,…
Таунхаус 3 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат 3 ванных комнат 210 м²
€ 275,000
Закрытый комплекс таунхаусов в Бенаавис. Комплекс состоит из 10 таунхаусов на охраняе…
Таунхаус 3 спальнив Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 890,000
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 307 м²
€ 659,000
Гордо сидя среди окружающей сельской местности, изысканный частный анклав из четырнадцати со…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 225 м²
€ 715,000
Эксклюзивный проект, который предлагает большие двухквартирные дома для одной семьи, располо…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 345,000
Уютный и просторный, типичный таунхаус на двух этажах прямо в центре города Бенахавис. Пешко…
Таунхаус 4 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 4 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 215 м²
€ 499,000
Действительно отличный модернизированный таунхаус с 4 спальнями в андалузском стиле, располо…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 350,000
Лучший таунхаус в урбанизации! Просторный таунхаус (120м2) с солнечными террасами, прекрасны…
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфав Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на поле для гольфа
Almansa, Испания
3 ванных комнат 132 м²
€ 710,000
Эксклюзивный жилой комплекс, состоящий из 23 таунхаусов и независимых вилл 2 в Кабопино. Инн…
Таунхаус 3 спальнив Almansa, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almansa, Испания
3 ванных комнат 165 м²
€ 439,500
24 Роскошных таунхауса в Бенальмадене Пуэбло. Наслаждайтесь всеми изысканными предметами рос…

Параметры недвижимости в Испании

с видом на море
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