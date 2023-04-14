Купить вилла с видом на море в Торревьеха, Испания

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22 объекта найдено
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Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
224 м²
€ 354,000
Двухквартирные виллы в Balcones de Torrevieja, Коста Бланка Эксклюзивный жилой район, полный…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
230 м²
€ 660,000
Exclusive villas in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca Located in the area known as "La Mangu…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
210 м²
€ 940,000
Villas with sea views in La Mata, Torrevieja, Costa Blanca The total area of 210 m² built pl…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
238 м²
€ 560,000
Villas with sea views in Torrevieja, Costa Blanca Modern and contemporary style homes, each …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
141 м²
€ 629,900
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
187 м²
€ 659,900
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
121 м²
€ 589,000
Sunrise 8 - это эксклюзивный комплекс из 7 вилл, состоящий из роскошных отдельно стоящих вил…
Вилла 2 спальни
Los Balcones, Испания
1 ванных комнат
52 м²
€ 127,000
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 52.00 м2, участок 70 м2, д…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
160 м²
€ 590,000
Шале в Ла Велета, в элитном районе города Торревьехи. Дом с участком 770 кв.м, который нахо…
Вилла 6 спален
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
220 м²
€ 414,500
Просторная вилла с 6 спальнями возле Playa Locos в Торревьехе. Просторная отдельная вилла с …
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
143 м²
€ 499,000
Отдельный дом в Aguas Nuevas, Torrevieja. 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торр…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
124 м²
€ 370,000
Виллы в современном стиле в Торревьехе. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, с больши…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 385,000
Виллы в современном стиле в Торревьехе. Они состоят из 3 спален и 2 ванных комнат, с больши…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
114 м²
€ 385,000
Роскошные виллы с 3 спальнями в Эль Чапарраль. Эффектные виллы в современном стиле в Торревь…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 182,000
Красивый просторный дом в одном из лучших районов города Торревьеха - Ла Баия-Агуас Нуэвас…
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 215,000
4 спальный таунхаус у моря в Торревьехе. Парный дом с 4 спальнями и 3 ванными комнатами, меб…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
319 м²
€ 435,000
Новые дома с участками в Los Altos (Torrevieja). ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ И БАССЕЙНОМ Дома …
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
162 м²
€ 290,000
Таунхаус в районе Лос Альтос (Торревьеха). УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Новые, просторные таунх…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
335 м²
€ 350,000
Новый отдельный дом с участком в Los Altos (Torrevieja). НОВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ …
Вилла 4 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
200 м²
€ 699,000
Luxury Villa, 2 floors, with solarium and basement, in pleasant and quiet area about 300 m f…
Вилла 6 спален
Торревьеха, Испания
283 м²
€ 1,450,000
Прекрасная вилла с видом на море расположена в городе Торревьеха на юге Коста Бланки. Общая…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 ванных комнат
176 м²
€ 660,000
Виллы с 3 спальнями Новая роскошная постройка в Торревьехе, в районе Ла Мата, эта вилла с 3 …
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