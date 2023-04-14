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Купить таунхаус с видом на море в Торревьеха, Испания

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15 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем светлый практически новый таунхаус в красивом жилом комплексе в спальном районе…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 190,890
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 3 спальнив Los Balcones, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 89 м² Количество этажей 2
€ 275,000
Представляем новый таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Торревьеха. Данный жилой ком…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 299,900
Представляем таунхаус на первой линии моря с потрясающим видом на море в в городе Торревьеха…
Таунхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 279,900
ТАУНХАУС СО СВОИМ УЧАСТКОМ В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕХА. ТАУНХАУС СО СВОИМ УЧАСТКОМ В ГОРОДЕ ТОРРЕВЬЕ…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 81 м²
€ 245,000
Очень эксклюзивный жилой комплекс, с теннисным кортом, общим бассейном с джакузи и большим …
Таунхаус 3 спальнив Los Balcones, Испания
Таунхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 105 м²
€ 202,200
Солнечный таунхаус в Лос Альтос. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кухни,…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 111,900
Таунхаус с 2 спальнями рядом с пляжем на севере Торревьехи. Таунхаус с 2 спальнями, 2 ванным…
Таунхаус 5 спаленв Торревьеха, Испания
Таунхаус 5 спален
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 253 м²
€ 638,000
Таунхаус рядом с морем в Punta Prima (Orihuela Costa). ТАУНХАУС РЯДОМ С МОРЕМ В ПУНТА ПРИМА …
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 108,900
Просторный таунхаус с 2 спальнями недалеко от моря к северу от Торревьехи. Просторный таунха…
Таунхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 96,000
2 спальный таунхаус с садом недалеко от моря в Пунта Прима. Просторный дуплекс с 2 спальнями…
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