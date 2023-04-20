ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Торревьеха
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Торревьеха, Испания
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Пентхаус 3 спальни
Валенсия, Испания
2 ванных комнат
€ 233,000
Комфортабельные апартаменты в La Zenia, площадь 71 м2 - US8218 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
Квартира 3 спальни
La Zenia, Испания
2 ванных комнат
135 м²
2 Этаж
€ 249,379
Просторный и светлый пентхаус в урбанизации Лас Рамблас, Ориуэла Коста. С окон и террас эт…
Вилла 4 спальни
Orihuela, Испания
5 ванных комнат
290 м²
€ 2,020,000
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка Дизайн этих домов представляет архитект…
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
2 ванных комнат
€ 334,373
Это новый жилой комплекс на первой береговой линии в Пунта Прима, рядом с Торревье…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
60 м²
€ 89,767
Продаётся бунгало в Торревьехе в районе Playa de los Naufragos. Общая площадь 60.00 м2, бунг…
Дом 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
3 Количество комнат
4 ванных комнат
275 м²
€ 938,113
Дом в городе Вилассар-де-Мар на побережье Маресме. Расположен в 25 км от центра Барсе…
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
2 ванных комнат
87 м²
€ 391,729
Дома с 2, 3 и 4 спальнями и видом на море от €333.000 Sunset Cliffs находится в городе Бени…
Дом 7 спален
Коста-Брава, Испания
7 Количество комнат
6 ванных комнат
425 м²
€ 3,097,533
Дом с видом на море в урбанизации Кала Сант Франсеск города Бланес. Расположен в перв…
Вилла 5 спален
Марбелья, Испания
5 ванных комнат
€ 5,295,000
СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА НА ЗОЛОТОЙ МИЛЕВеликолепная современная роскошная вилла в Нагуэлесе, одном…
Дом 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 190,000
Дом
Барселона, Испания
540 м²
€ 904,686
Испания провинция Барселона Коста-дель-Гарраф г. Кастельдефельс  …
Вилла 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат
140 м²
€ 170,719
Таунхаус в Daya Nueva. Этот новый проект предлагает современные бунгало, все в один этаж в Д…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты