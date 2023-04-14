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Купить пентхаус с видом на море в Торревьеха, Испания

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18 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 73 м²
€ 410,000
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 110 м² 5 Этаж
€ 230,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 110 м² 4 Этаж
€ 154,736
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 85 м²
€ 149,900
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат 125 м²
€ 830,000
Совершенно новые роскошные апартаменты на берегу моря в Ла Мата. Они состоят из 3 спален и …
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 670,000
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В PUNTA PRIMA. ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В Р…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 89,900
2-спальный пентхаус с частным солярием в Пунта Прима. Уютная квартира в Ориуэла Коста. Состо…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 81 м²
€ 93,000
Квартира-Пентхаус с 3 спальнями в центре города Торревьеха рядом с аллеей и пляжем. КВАРТИРА…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 119,000
Квартира-пентхаус c 2 спальнями рядом с морем в Punta Prima. КВАРТИРА-ПЕНТХАУС РЯДОМ С МОРЕМ…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 62 м²
€ 74,000
2-спальный пентхаус с великолепным видом в Нуэва Торревьеха. Пентхаус с 2 спальнями с велико…
Пентхаус 3 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 269,000
Пентхаус в новостройке в центре Торревьехи. Пентхаус новой постройки с 3 спальнями и 2 ванны…
Пентхаус 2 спальнив Los Balcones, Испания
Пентхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 148,900
Пентхаус с 2 спальнями и видом на море в районе Punta Prima. ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА - ПЕНТХА…
Пентхаус 2 спальнив Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 83,000
Пентхаус с 2 спальнями в Торревьехе рядом с пляжем Playa del Cura. ПЕНТХАУС ОТ БАНКА В ГОРОД…
Пентхаус 3 спальнив Los Balcones, Испания
Пентхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 99 м²
€ 549,000
Пентхаус в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, тер…
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