ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Торревьеха
Пентхаусы
Купить пентхаус с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус
Очистить
18 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 180,000
Гурдамар Дель Сегкра. Филиппинская улица, пентхаус. Квартира в хорошем состоянии с вид…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат
90 м²
€ 171,000
Пентхаус в районе Torrevieja Acequion. 90 кв. м., терраса 10 кв. м. От пляжа 10 метров…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 410,000
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
110 м²
5 Этаж
€ 230,000
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Mar azul, располагается на 5 этаже. Общая площадь…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
110 м²
4 Этаж
€ 154,736
Продаётся пентхаус в Торревьехе в районе Centro, располагается на 4 этаже. Общая площадь 110…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
85 м²
€ 149,900
Двухуровневый пентхаус с 2 спальнями и солярий в Плайя-дель-Кура. Двухуровневый пентхаус с 3…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
3 ванных комнат
125 м²
€ 830,000
Совершенно новые роскошные апартаменты на берегу моря в Ла Мата. Они состоят из 3 спален и …
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
96 м²
€ 670,000
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В PUNTA PRIMA. ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В Р…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
66 м²
€ 89,900
2-спальный пентхаус с частным солярием в Пунта Прима. Уютная квартира в Ориуэла Коста. Состо…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
81 м²
€ 93,000
Квартира-Пентхаус с 3 спальнями в центре города Торревьеха рядом с аллеей и пляжем. КВАРТИРА…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
70 м²
€ 119,000
Квартира-пентхаус c 2 спальнями рядом с морем в Punta Prima. КВАРТИРА-ПЕНТХАУС РЯДОМ С МОРЕМ…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
62 м²
€ 74,000
2-спальный пентхаус с великолепным видом в Нуэва Торревьеха. Пентхаус с 2 спальнями с велико…
Пентхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
84 м²
€ 269,000
Пентхаус в новостройке в центре Торревьехи. Пентхаус новой постройки с 3 спальнями и 2 ванны…
Пентхаус 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
120 м²
€ 148,900
Пентхаус с 2 спальнями и видом на море в районе Punta Prima. ДВУХУРОВНЕВАЯ КВАРТИРА - ПЕНТХА…
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 83,000
Пентхаус с 2 спальнями в Торревьехе рядом с пляжем Playa del Cura. ПЕНТХАУС ОТ БАНКА В ГОРОД…
Пентхаус 3 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат
99 м²
€ 549,000
Пентхаус в Ла-Сеньюэле, Пунта-Прима. Салон, открытая кухня, 3 спальни, 2 ванные комнаты, тер…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты