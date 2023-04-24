Таунхаус 2 спальни Дения, Испания 4 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2

€ 390,000

Новый таунхаус в городе Дения в 1 км от моряТаунхаус находится в закрытом комплексе с игрово…