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Дома с бассейном в Торревьеха, Испания

8 объектов найдено
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
143 м²
€ 620,000
ПОСЛЕДНЯЯ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРОДАЖУ! 3 виллы, расположенные в районе Агуас Нуэвас (Торревьеха…
Дом 4 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни
Торревьеха, Испания
154 м²
€ 475,000
Виллы расположены в Торревьехе, в жилом комплексе в 300 метрах от пляжа. Все самые необходи…
Дом 4 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни
Торревьеха, Испания
200 м²
€ 699,000
ПОСЛЕДНЯЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ!Приблизительно 360 м2 земельного участка и 200 м2 строительной п…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
170 м²
€ 459,000
La Joya - это проект 2 эксклюзивных домов в престижной урбанизации La Veleta, в Торревьехе…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
320 м²
€ 560,000
4 виллы с частным бассейном на второй линии от моря в урбанизации Los Frutales.В доме 3 спа…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
320 м²
€ 560,000
4 виллы с частным бассейном на второй линии от моря в урбанизации Los Frutales. В доме 3 сп…
Дом 5 спален в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален
Торревьеха, Испания
306 м²
€ 590,000
Эффектная отдельная вилла в престижной урбанизации Велета, всего в 100 метрах от моря, с ви…
Вилла 6 спален в Торревьеха, Испания
Вилла 6 спален
Торревьеха, Испания
283 м²
€ 1,450,000
Прекрасная вилла с видом на море расположена в городе Торревьеха на юге Коста Бланки. Общая…
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