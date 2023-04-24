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Дома с видом на море в Торревьеха, Испания

90 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м²
€ 157,000
La Ciñuelica в Пунта-Прима. Угловой таунхаус площадью 71 кв. м. с мощеным садом пл…
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 112,000
Вашему вниманию предлагаются просторный таунхаус в городе ТорревьехаДом, площадью 78 кв.м. с…
Таунхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 96 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Представляем светлый практически новый таунхаус в красивом жилом комплексе в спальном районе…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 279,000
Продается комфортабельная вилла в популярном районе Агуас Нуэвас в городе Торревьеха.Двухэта…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 230 м²
€ 660,000
В продаже новая вилла с видом на море в Ла МатаВилла в современном стиле, построенная с испо…
Дом 4 спальни в Los Balcones, Испания
Дом 4 спальни
Los Balcones, Испания
5 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 225,000
Представляем виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город, прекрасный курорт, ра…
Дом 3 спальни в Los Balcones, Испания
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 3
€ 308,000
Представляем светлый трехэтажный дом в красивом жилом комплексе в спальном районе города Тор…
Дом 3 спальни в Los Balcones, Испания
Дом 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 359,900
Представляем современную виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город, прекрасны…
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² Количество этажей 2
€ 90,000
Представляем светлый двухэтажный таунхаус в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Тор…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 239,900
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 71 м² Количество этажей 2
€ 187,000
Продается комфортабельное шале в популярном районе Агуас Нуэвас в городе Торревьеха.Двухэтаж…
Дом 4 спальни в Los Balcones, Испания
Дом 4 спальни
Los Balcones, Испания
6 Количество комнат 2 ванных комнат 233 м² Количество этажей 2
€ 319,900
Предлагаем дом площадью 233 кв.м. с четырьмя спальнями и двумя ванными комнатами.Дом разделе…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 375,000
Фантастическая солнечная вилла с частным бассейном, выходящая на юг. Вилла в отличном состоя…
Дом 5 спален в Торревьеха, Испания
Дом 5 спален
Торревьеха, Испания
6 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 450,000
Представляем виллу в Cabo Cervera, La MataВилла в два этажа состоит из пяти спален, трех ван…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 215,000
Современное бунгало в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 300 метрах от моря.Бу…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в красивом, зеленом жилом комплексе. Расположено …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 179,900
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в районе Ла Мата в красивом, зеленом жилом компле…
Дом 4 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 4 спальни
Торревьеха, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 238 м² Количество этажей 2
€ 660,000
Представляем современную виллу в городе Торревьеха, район Ла Мата.Вилла из двух уровней, общ…
Таунхаус 3 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 190,890
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Таунхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 199,900
Вашему вниманию предлагаются просторные светлый тайнхаус с видом на море в районе Ла Мата, г…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 319,000
Вашему вниманию предлагается просторный светлый дом с бассейном в районе Ла Мата, города Тор…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 164 м² Количество этажей 1
€ 399,000
Красивая и просторная вилла в популярном районе Агуас Нуэвас в городе Торревьеха.Дом, постро…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 230,900
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Дом 2 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 34 м² Количество этажей 2
€ 138,000
Представляем дуплекс с потрясающим видом на море в городе Торревьеха в районе Ла Мата. Ла Ма…
Дом 4 спальни в Los Balcones, Испания
Дом 4 спальни
Los Balcones, Испания
5 Количество комнат 4 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Представляем просторную современную виллу в городе Торревьеха (Torrevieja) - солнечный город…
Дом 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 620,000
Представляем новую виллу с видом на море в спальном районе города Торревьеха.Вилла в четыре …
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 229,900
Представляем новое бунгало всего в 500 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое бунгало всего в 500 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
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