Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Торревьеха
  7. Шале

Шале возле озера в Торревьеха, Испания

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 65 м²
€ 85,474
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa del cura. Общая площадь 65.00 м2, состоит и…
Квартира 2 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Квартира 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат
€ 280,000
In the heart of the Marina of Sotogrande this fabulous apartment with two bedrooms, two bath…
Таунхаус 2 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 211,889
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДАЙЯ-НУЭВА~ ~ Новостройка из таунхаусов в Дайя Нуэва.~ ~ Новые…
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 345 м²
€ 883,364
Вилла 3 спальни в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 101 м² Количество этажей 2
€ 339,000
Собственность расположилась в одной из самых живописных и удивительных мест Испании.Благодар…
Таунхаус 3 спальни в Helechosa de los Montes, Испания
Таунхаус 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 96 м²
€ 402,798
Дуплекс в районе Агуа Марина всего в 260 метрах от пляжа в Кампоаморе. В доме 3 спальни, 2 в…
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
2 ванных комнат 182 м² Количество этажей 1
€ 500,000
Эксклюзивная элитная вилла находится в уединенном живописном месте. Современный дизайн, изыс…
Дуплекс 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 140 м²
€ 159,756
Таунхаус в резиденции Sal y Mar IV в Ла Зения, в дистанции четырехсот метров от пляжа. Жи…
Квартира 3 спальни в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 95 м²
€ 383,617
Роскошный курорт, расположенный в престижной урбанизации Сьерра-Кортина, в Финестрате, с пре…
Квартира 2 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 2 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 150,086
Жилой комплекс расположен в привилегированном районе Сан-Педро-дель-Пинатар, в нескольких м…
Дом 3 спальни в Коста-Брава, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 548,878
1- ый этаж: изолированная кухня, санузел, просторный салон с камином и выходом в част…
Вилла 5 спален в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
5 ванных комнат 420 м²
€ 735,475
В продаже чудесная вилла. Постройка 2006 года, в 2021 году был произведён косметический ремо…
Realting.com
Перейти