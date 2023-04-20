Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Аликанте
  5. Вега-Баха-дель-Сегура
  6. Торревьеха
  7. Бунгало

Бунгало с бассейном в Торревьеха, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м²
€ 518,015
Таунхаус 3 спальни в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни
Бенидорм, Испания
3 ванных комнат 273 м²
€ 1,650,000
Новый жилой комплекс на 1-ой линии пляжа Поньенте, воплотивший в себе все лучшие представлен…
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м²
€ 136,229
Вилла 4 спальни в Altea, Испания
Вилла 4 спальни
Altea, Испания
4 ванных комнат 400 м²
€ 1,300,000
ОписаниеУникальная Вилла в престижном районе побережья Коста Бланка в Испании, c фантастичес…
Квартира 2 спальни в Playa Flamenca I, Испания
Квартира 2 спальни
Playa Flamenca I, Испания
2 ванных комнат 3 Этаж
€ 154,615
Продаётся aпартамент в Ориуэла Косте в районе Altos de Campoamor, располагается на 3 этаже. …
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 168,971
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 182,321
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ БУНГАЛО АПАРТАМЕНТОВ В ПИЛАР ДЕ ЛА ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс …
Вилла 5 спален в Испания, Испания
Вилла 5 спален
Испания, Испания
540 м²
€ 1,515,350
Современный дом в городе Vallromanes на побережье Маресме, Испания. Расстояние до центра Бар…
Дом 4 спальни в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Дом 4 спальни
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
374 м² Количество этажей 3
€ 2,500,000
Роскошный современный дом футуристического дизайна с бассейном и чудесным видом на море, рас…
Вилла 2 спальни в Бенитачель, Испания
Вилла 2 спальни
Бенитачель, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 143,845
Вилла с видом на море Дом с собственным солярием. Красивые виды на море. Центральная система…
Квартира 3 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат 3 ванных комнат 192 м²
€ 768,079
Красивый яркий двухэтажный пентхаус с видом на Nueva Andalucia, долину голь…
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
2 ванных комнат 133 м²
€ 485,395
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс независимых или смежных вилл и апарт…
Realting.com
Перейти