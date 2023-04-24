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Бунгало с видом на море в Торревьеха, Испания

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19 объектов найдено
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м²
€ 340,000
Роскошное бунгало на верхнем этаже с полезной площадью 68,28 кв. м. 3 спальни, 2 ванные к…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
2 ванных комнат 131 м²
€ 239,900
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 215,000
Современное бунгало в закрытой урбанизации в городе Торревьеха всего в 300 метрах от моря.Бу…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в красивом, зеленом жилом комплексе. Расположено …
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² 1/1 Этаж
€ 179,900
Предлагаем вам бунгало в городе Торревьеха в районе Ла Мата в красивом, зеленом жилом компле…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 63 м² 2/2 Этаж
€ 230,900
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 229,900
Представляем новое бунгало всего в 500 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 131 м² 1/2 Этаж
€ 239,900
Представляем новое бунгало всего в 500 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 2/2 Этаж
€ 275,800
Современное бунгало в комплексе Nalia Resort в городе Торревьеха.Бунгало расположено на верх…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м² 2/2 Этаж
€ 269,900
Современное бунгало в комплексе Nalia Resort в городе Торревьеха.Бунгало расположено на верх…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 99 м² 1/2 Этаж
€ 220,900
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Бунгало 3 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 116 м² 2/2 Этаж
€ 248,500
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 2/2 Этаж
€ 230,900
Предлагаем новое бунгало в современном стиле в закрытом жилом комплексе с бассейном и джакуз…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 350,000
Представляем новое бунгало всего в 150 метрах от моря в городе Торревьеха. Новый современный…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 153 м² 1/2 Этаж
€ 249,000
Бунгало в новом современном комплексе в городе Ориуэла Коста. Состоит из двух спален, двух в…
Бунгало 2 спальни в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни
Los Balcones, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 225,000
Бунгало в новом современном комплексе в городе Ориуэла Коста. Состоит из двух спален, двух в…
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 234,900
3 кровати на первом этаже квартиры в Пунта Прима. Бунгало на первом этаже с 3 спальнями, ме…
Бунгало 2 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1/1 Этаж
€ 110,000
Бунгало нижнего этажа площадью 46 кв.м. Состоит из двух спален, одной ванной комнаты, гостин…
Бунгало 3 спальни в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 185,000
Уютное угловое бунгало нижнего этажа с 3 спальнями, 1 ванной комнатой, отдельной кухней и го…
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