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Квартиры возле озера в Торревьеха, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Los Balcones, Испания
Квартира 3 спальни
Los Balcones, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 89 м² 1/2 Этаж
€ 244,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 1/4 Этаж
€ 120,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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