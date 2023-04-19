Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Валенсия
  4. Torrent

Купить недвижимость в Torrent, Испания

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 171,800
Великолепные апартаменты в Torrevieja, площадь 75 м2 - ERF115829 3 спальни, 2 ванные комнаты…
Шале 6 спаленв el Campello, Испания
Шале 6 спален
el Campello, Испания
18 Количество комнат 5 ванных комнат 510 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Casamayor presents this magnificent modern-style villa with elegant typical Mediterranean ar…
Дом 3 спальнив San Javier, Испания
Дом 3 спальни
San Javier, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² Количество этажей 2
€ 359,950
В продаже смежный дом в San Javier в 600 метрах от моряВилла площадью 94 кв. м. имеет три сп…
Вилла 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2 ванных комнат 200 м²
€ 550,457
Прекрасная вилла в Кабо Роиг на продажу. Это хор…
Квартира 3 спальнив Benahavis, Испания
Квартира 3 спальни
Benahavis, Испания
155 м²
€ 294,593
Восхитительные апартаменты расположены в Эстепоне, Испания. Апартаменты находятся в новом жи…
Таунхаус 3 спальнив Union Hill-Novelty Hill, США
Таунхаус 3 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
3 Количество комнат 3 ванных комнат 185 м²
€ 595,184
Новый закрытый комплекс состоит из 12 современных таунхаусов, с 3 спальнями и 3 ванным…
Бунгало 5 спаленв Эльче, Испания
Бунгало 5 спален
Эльче, Испания
3 ванных комнат
€ 475,000
Бунгало в Эльче ID D12481
Вилла 3 спальнив Хавея, Испания
Вилла 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат 171 м²
€ 185,970
Проект виллы в современном стиле. Планировка помещений хорошо продумана и обеспечит жильцам …
Вилла 3 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 178,177
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
Квартира 2 спальнив Miraverde, Испания
Квартира 2 спальни
Miraverde, Испания
1 ванных комнат 55 м²
€ 198,000
Продается апартамент в комплексе Mareverde в Torviscas Bajo. Квартира 55 м2, 2 спальни, 1 ва…
Квартира 2 спальнив Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
2 ванных комнат
€ 395,000
VISTAS VISTAS VISTAS !! Квартира на десятом этаже и в очень хорошем состоянии на первой лини…
Квартира 2 спальнив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Квартира 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2 ванных комнат 108 м² 3 Этаж
€ 142,000
Предлагаем превосходные апартаменты в Ла Кала! Апартаменты находятся в очень хорошем состоян…

Параметры недвижимости в Torrent, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти