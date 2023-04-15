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Купить вилла в Torre Pacheco, Испания

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14 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 395,000
Виллы в Санта-Росалия Резорт, Торре Пачеко, Мурсия Новая версия отдельных трехэтажных домов,…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 ванных комнат 329 м²
€ 780,000
Эксклюзивные виллы в Санта-Росалия Резорт, Мурсия 6 эксклюзивных домов, каждый со своим диза…
Вилла 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
€ 589,000
2 виллы, уникальные для Ролдана, Торре Пачеко, Мурсия Каждый дом имеет 4 комнаты и 3 ванные …
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 334,000
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 334,000
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 334,000
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 250,000
Villas for sale in Torre Pacheco, Murcia, Costa Calida Independent one-storey houses with a …
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 240,000
Villas for sale in Torre Pacheco, Murcia, Costa Calida Independent one-storey houses with a …
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида Дома с 3 спальнями, 3 ванными комнатам…
Вилла 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 261,500
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 75 м²
€ 336,500
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 386,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида. Дома с спальнями 3, ванными комнатами…
Вилла 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 66 м²
€ 110,000
Двухквартирный дом с 2 спальнями на поле для гольфа недалеко от Бальшикаса. Новый таунхаус …
Вилла 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
1 ванных комнат 75 м²
€ 115,000
Виллы с 2 спальнями, садом, солярием и подвалом недалеко от Бальшикаса. Новая отдельная вилл…
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