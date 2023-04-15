ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
Torre Pacheco
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на море в Torre Pacheco, Испания
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 6 спален
Кальпе, Испания
4 ванных комнат
260 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продажа замечательной вилла в Кальпе в районе с развитой инфраструктурой и вблизи с пляжем.Д…
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат
2 ванных комнат
67 м²
€ 170,385
Вилла 5 спален
Испания, Испания
410 м²
€ 856,431
Роскошная вилла расположена в жилом комплексе в Эстепоне, Испания. Из окон виллы открываются…
Таунхаус 2 спальни
Монфорте-дель-Сид, Испания
2 ванных комнат
94 м²
€ 293,122
ТАУНХАУС С САДОМ, БАССЕЙНОМ И ЧАСТНЫМ СОЛЯРИЕМ НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА ФОНТ ДЕЛЬ ЛОП.~ ~ Таунхаус…
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат
55 м²
€ 103,554
Трехкомнатная квартира недалеко от Вилламартина. Апартаменты на верхнем этаже с 2 спальнями…
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 475,700
Потрясающий комплекс в одном из самых удивительных мест Испании, где морской воздух пронизан…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
€ 237,393
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе La Mata. Общая площадь 0.00 м2, состоит из 3 комн…
Квартира 3 спальни
Хавея, Испания
2 ванных комнат
172 м²
1/2 Этаж
€ 276,622
Новый, современный жилой комплекс с двухуровневыми апартаментами и пентхаусами, расположен в…
Дом 3 спальни
Formentera del Segura, Испания
109 м²
€ 437,957
Индивидуальные дома, с подвалом или без подвала.Алюминий с терморазрывом моста.Guardian Sun…
Квартира 2 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат
73 м²
€ 265,000
Elite New Apartments в Гран-Алаканте, Испания - NR117380 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
Дом 5 спален
Union Hill-Novelty Hill, США
5 Количество комнат
4 ванных комнат
356 м²
€ 756,771
Очаровательный дом всего в нескольких минутах езды на машине от Puerto Banus и пляжа …
Квартира 2 спальни
Бенидорм, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
33/47 Этаж
€ 530,525
Эксклюзивные апартаменты с видом на море в новом шикарном жилом комплексе от застройщика.Ква…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты