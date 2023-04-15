Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. Torre Pacheco
  6. Таунхаусы

Купить таунхаус в Torre Pacheco, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
24 объекта найдено
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 279,950
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 249,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 225,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 199,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 225,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 249,950
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 199,000
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 225,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 249,950
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 199,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 215,000
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 243,000
НОВЫЕ ДОМА В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный комплекс из 2 смежных вилл в угловом бунгало и…
Realting.com
Перейти