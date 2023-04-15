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Купить дом с видом на море в Torre Pacheco, Испания

13 объектов найдено
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,400,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,375,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,252,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,210,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 194 м²
€ 425,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида Дома с 3 спальнями, 3 ванными комнатам…
Вилла 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 261,500
Одиночные - семейные виллы в Рольдане, Мурсии, Коста Калиде. Роскошный комплекс односемейных…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 75 м²
€ 336,500
Single-family villas in Roldán, Murcia, Costa Cálida A luxury complex of single-family homes…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 113 м²
€ 386,000
Виллы на продажу в Торре Пачеко, Мурсия, Коста Калида. Дома с спальнями 3, ванными комнатами…
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 329,000
В продаже новая вилла в городе Santa Rosalia.Находится в большом комплексе закрытого типа, п…
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 335,500
В продаже новая вилла в городе Santa Rosalia.Находится в большом комплексе закрытого типа, п…
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 329,000
Современная вилла в городе Santa Rosalia.Находится в большом комплексе закрытого типа, площа…
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 335,000
Новая вилла в городе Santa Rosalia.Находится в большом комплексе закрытого типа, площадью 70…
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 376,000
Новая вилла в комплексе “Santa Rosalia Lake and Life Resort” в городе Santa Rosalia.Это боль…
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