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Купить дом возле озера в Torre Pacheco, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м² 1/2 Этаж
€ 334,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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