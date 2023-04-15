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Купить дом в Torre Pacheco, Испания

57 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 119 м²
€ 395,000
Виллы в Санта-Росалия Резорт, Торре Пачеко, Мурсия Новая версия отдельных трехэтажных домов,…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 ванных комнат 329 м²
€ 780,000
Эксклюзивные виллы в Санта-Росалия Резорт, Мурсия 6 эксклюзивных домов, каждый со своим диза…
Бунгало 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Бунгало 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 98 м²
€ 129,570
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
Вилла 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
€ 589,000
2 виллы, уникальные для Ролдана, Торре Пачеко, Мурсия Каждый дом имеет 4 комнаты и 3 ванные …
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 279,950
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,400,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,375,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,252,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальнив Torre Pacheco, Испания
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат 5 ванных комнат 349 м² Количество этажей 3
€ 1,210,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 249,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 225,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 199,000
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 334,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 334,000
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 118 м²
€ 225,000
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 68 м²
€ 249,950
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 97 м²
€ 199,000
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Вилла 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат 122 м²
€ 334,000
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