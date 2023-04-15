ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
Torre Pacheco
Шале
Купить шале с видом на море в Torre Pacheco, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 194,550
Апартаменты в городке Calella de Palafrugell. Расстояние до центра Барселоны 125…
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат
3 ванных комнат
420 м²
€ 2,611,158
Дом под ремонт в первой линии моря в элитной урбанизации города Льорет де Мар. Рассто…
Вилла 4 спальни
Альтеа, Испания
6 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,485,771
Предлагаем виллу с современным дизайном для строительства на севере Коста Бланка!Вилла будет…
Квартира 3 спальни
Serrania, Испания
3 ванных комнат
€ 359,287
Эта потрясающая 3-комнатная квартира расположена в фешенебельном самарском курорте Лос Альто…
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
Количество этажей 3
€ 176,178
Предлагаем квартиру с двумя спальнями и одной ванной комнатой, кухней американского типа и г…
Вилла 8 спален
la Bisbal d Emporda, Испания
6 ванных комнат
1 м²
€ 1,604,197
Красивый восстановленный фермерский дом 18-го. Век ровно с 1722 года с 1,7 га ландшафта в ре…
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
50 м²
€ 378,236
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
117 м²
€ 398,823
~ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОМ ГОРОДЕ~ ~ Потрясающая современная вилла всего в 5 минутах о…
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,000
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
Квартира 1 спальня
Барселона, Испания
1 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 318,261
Квартиры в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Cel в городе Ба…
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
€ 190,855
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
144 м²
€ 248,709
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~ ~ К…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты