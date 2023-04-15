Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Мурсия
  4. Region of Murcia
  5. Torre Pacheco
  6. Шале

Купить шале с видом на море в Torre Pacheco, Испания

Шале В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Коста-Брава, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Брава, Испания
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 194,550
Апартаменты в городке Calella de Palafrugell. Расстояние до центра Барселоны 125…
Дом 5 спаленв Коста-Брава, Испания
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат 3 ванных комнат 420 м²
€ 2,611,158
Дом под ремонт в первой линии моря в элитной урбанизации города Льорет де Мар. Рассто…
Вилла 4 спальнив Альтеа, Испания
Вилла 4 спальни
Альтеа, Испания
6 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,485,771
Предлагаем виллу с современным дизайном для строительства на севере Коста Бланка!Вилла будет…
Квартира 3 спальнив Serrania, Испания
Квартира 3 спальни
Serrania, Испания
3 ванных комнат
€ 359,287
Эта потрясающая 3-комнатная квартира расположена в фешенебельном самарском курорте Лос Альто…
Квартира 2 спальнив Торревьеха, Испания
Квартира 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² Количество этажей 3
€ 176,178
Предлагаем квартиру с двумя спальнями и одной ванной комнатой, кухней американского типа и г…
Вилла 8 спаленв la Bisbal d Emporda, Испания
Вилла 8 спален
la Bisbal d Emporda, Испания
6 ванных комнат 1 м²
€ 1,604,197
Красивый восстановленный фермерский дом 18-го. Век ровно с 1722 года с 1,7 га ландшафта в ре…
Квартира 1 спальняв Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира 1 спальня
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
50 м²
€ 378,236
Идеально для инвестиций благодаря своему расположению в одном из самых престижных и востреб…
Вилла 3 спальнив Торревьеха, Испания
Вилла 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 117 м²
€ 398,823
~ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА В ПРИБРЕЖНОМ ГОРОДЕ~ ~ Потрясающая современная вилла всего в 5 минутах о…
Студия 1 ваннаяв Arona, Испания
Студия 1 ванная
Arona, Испания
1 ванных комнат 30 м²
€ 79,000
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
Квартира 1 спальняв Барселона, Испания
Квартира 1 спальня
Барселона, Испания
1 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 318,261
Квартиры в одном из лучших комплексов района Диагональ Мар - Illa del Cel в городе Ба…
Бунгало 2 спальнив Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м²
€ 190,855
Бунгало в современном стиле на верхнем этаже с видом на зеленые зоны. Всего в 300 метрах …
Таунхаус 3 спальнив Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат 144 м²
€ 248,709
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ДОЛОРЕС~ ~ Новый жилой комплекс таунхаусов и смежных домов в Долорес.~ ~ К…
Realting.com
Перейти