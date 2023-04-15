ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Мурсия
Region of Murcia
Torre Pacheco
Шале
Купить шале возле озера в Torre Pacheco, Испания
Шале
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
4 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 488,000
Прекрасное расположение вблизи чудесных пляжей Морайры и великолепный освежающий средиземном…
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
2 ванных комнат
228 м²
Количество этажей 2
€ 549,000
Оптимальное месторасположение. Потрясающий район с небольшим милым песчаным пляжем Кала Пине…
Вилла 7 спален
Torrent, Испания
4 ванных комнат
900 м²
€ 1,120,000
Шикарная прост…
Дом 4 спальни
Испания, Испания
194 м²
€ 1,388,523
Красивая вилла расположенная в жилом районе в урбанизации Sierra Cortina в Финестрате. Пляж…
Дом 3 спальни
Испания, Испания
172 м²
€ 348,375
Жилой комплекс новых вилл и дуплексов в La Finca Golf в Алгорфе.Дуплекс или отдельные виллы…
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
142 м²
€ 288,392
Дом 3 спальни
Коста-Брава, Испания
3 Количество комнат
3 ванных комнат
216 м²
€ 615,268
Дом в урбанизации города Льорет де Мар - Кондадо дель Харуко. Общая площадь дома 216 …
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 215,510
97 м2 квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами и отдельной оборудованной кухней. Она обо…
Квартира 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 388,000
Renovated apartment in the heart of Marbella and with unobstructed views.Housing on the 8th …
Вилла 3 спальни
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
2 ванных комнат
310 м²
€ 1,370,000
Великолепные виллы в Дехеса-де-Кампоамор, Коста Бланка, Аликанте. Частное жилое сообщество с…
Дом 7 спален
Fene, Испания
1 097 м²
€ 2,409,288
Великолепный дом находится в прибрежном городе Розес в Испании. Общая жилая площадь постройк…
Бунгало 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
2 ванных комнат
105 м²
€ 281,096
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты