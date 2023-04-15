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Купить квартиру с видом на море в Torre Pacheco, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 339,000
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2/3 Этаж
€ 255,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 239,000
В продаже новая квартира в городе Santa Rosalía, в жилом комплексе от застройщика.Квартира, …
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
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