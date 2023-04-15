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Купить квартиру в Torre Pacheco, Испания

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33 объекта найдено
Пентхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 329,000
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 235,000
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 239,900
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 285,900
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
€ 235,000
Santa Rosalía состоит из 60 квартир, распределенных в 4 зданиях с террасами на первом, второ…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 68 м² 3/3 Этаж
€ 339,000
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 2/3 Этаж
€ 255,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 64 м² 2/3 Этаж
€ 239,000
В продаже новая квартира в городе Santa Rosalía, в жилом комплексе от застройщика.Квартира, …
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м² 1/3 Этаж
€ 235,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 239,000
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 215,000
Пентхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 319,000
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 131,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (М…
Пентхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 319,000
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 239,000
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 215,000
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 131,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (М…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 239,000
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 63 м²
€ 215,000
Пентхаус 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 319,000
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 106 м²
€ 131,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (М…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 88 м²
€ 231,900
Новая кампания с видом на озеро Санта-Росалия. Есть 6 блоков с 7 квартирами, всего 42 дома. …
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 67 м²
€ 329,000
Апартаменты в Санта-Розалия Резорт, Мурсия Роскошный комплекс, состоящий из 60 квартир, расп…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 69 м²
€ 235,000
Апартаменты в Санта-Розалия Резорт, Мурсия Роскошный комплекс, состоящий из 60 квартир, расп…
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 102 м²
€ 289,900
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 86 м²
€ 254,900
Апартаменты в Санта-Росалия Резорт, Мурсия, Коста-Калида Есть 6 блоков из 7 квартир, всего 4…
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 103 м²
€ 269,900
Квартира 2 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 87 м²
€ 231,900
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 109 м²
€ 141,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
Квартира 3 спальнив Torre Pacheco, Испания
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат 101 м²
€ 134,000
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО Недавно построенный жилой комплекс с апартаментами в Торре Пач…
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