Купить недвижимость в Torre Pacheco, Испания

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Испания
Мурсия
Region of Murcia
Torre Pacheco
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90 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
119 м²
€ 395,000
Виллы в Санта-Росалия Резорт, Торре Пачеко, Мурсия Новая версия отдельных трехэтажных домов,…
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
4 ванных комнат
329 м²
€ 780,000
Эксклюзивные виллы в Санта-Росалия Резорт, Мурсия 6 эксклюзивных домов, каждый со своим диза…
Бунгало 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
98 м²
€ 129,570
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
67 м²
€ 329,000
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 235,000
НОВОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В ЧАСТНОМ КОМПЛЕКСЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИЯ Недавно построенный жилой комплекс…
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
102 м²
€ 285,900
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
86 м²
€ 239,900
НОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЧАСТНОМ ЗАКРЫТОМ КУРОРТЕ В ПРОВИНЦИИ МУРСИИ Новый жилой комплекс из 6 бл…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
€ 235,000
Santa Rosalía состоит из 60 квартир, распределенных в 4 зданиях с террасами на первом, второ…
Вилла 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
€ 589,000
2 виллы, уникальные для Ролдана, Торре Пачеко, Мурсия Каждый дом имеет 4 комнаты и 3 ванные …
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 279,950
НОВАЯ ЖИЛОЙ ДОМ В РОЛЬДАНЕ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И СОЛЯРИЕМ !!! Прекрасно спроектированные дв…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,210,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном комплексе Santa Rosalia Lake and Life Resor…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,252,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,375,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Дом 4 спальни
Torre Pacheco, Испания
6 Количество комнат
5 ванных комнат
349 м²
Количество этажей 3
€ 1,400,000
Новая вилла на первой линии озера в эксклюзивном жилом комплексе Santa Rosalia Lake and Life…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
68 м²
3/3 Этаж
€ 339,000
Представляем шикарную квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Жилой комплекс нах…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
2/3 Этаж
€ 255,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
64 м²
2/3 Этаж
€ 239,000
В продаже новая квартира в городе Santa Rosalía, в жилом комплексе от застройщика.Квартира, …
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 Количество комнат
2 ванных комнат
70 м²
1/3 Этаж
€ 235,000
Представляем квартиру в новом закрытом комплексе в Santa Rosalía.Квартира на первом этаже со…
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
63 м²
€ 215,000
Пентхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
67 м²
€ 319,000
Квартира 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
69 м²
€ 239,000
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
68 м²
€ 249,950
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
118 м²
€ 225,000
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
97 м²
€ 199,000
Вилла 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
122 м²
€ 334,000
Таунхаус 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
75 м²
€ 235,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
114 м²
€ 290,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
Квартира 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
106 м²
€ 131,000
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ТОРРЕ-ПАЧЕКО~ ~ Новый жилой комплекс апартаментов в Торре-Пачеко (М…
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
2 ванных комнат
80 м²
€ 269,950
Таунхаус 3 спальни
Torre Pacheco, Испания
3 ванных комнат
122 м²
€ 319,500
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В РОЛДАНЕ~ ~ Новый роскошный комплекс одно- или двухэтажных вилл в Ролдане.~ ~ Н…
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