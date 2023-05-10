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Виллы с видом на море в Teulada, Испания

Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
€ 950,000
Вилла 3 спальни в Teulada, Испания
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 476 м²
€ 1,150,000
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 426 м²
€ 1,550,000
Вилла 4 спальни в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 442 м²
€ 1,750,000
Вилла 6 спален в Teulada, Испания
Вилла 6 спален
Teulada, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
€ 6,900,000
Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Площадь 341 м²
€ 2,650,000
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