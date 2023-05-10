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Teulada
Жильё в Teulada, Испания
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215 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
4
615 м²
€ 1,871,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
2
657 м²
€ 1,562,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
6
505 м²
€ 1,908,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
5
1 084 м²
€ 4,817,000
Вилла 6 спален
Teulada, Испания
6
6
1 147 м²
€ 3,882,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
4
540 м²
€ 2,179,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
2
577 м²
€ 1,397,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
4
433 м²
€ 2,112,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
4
613 м²
€ 1,914,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
5
693 м²
€ 2,802,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
5
789 м²
€ 3,159,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
2
262 м²
€ 649,950
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
3
210 м²
€ 325,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
7
1 201 м²
€ 6,500,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
3
507 м²
€ 1,824,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
3
841 м²
€ 369,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
3
€ 1,350,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
5
783 м²
€ 2,704,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
3
469 м²
€ 2,010,000
Вилла 3 спальни
Teulada, Испания
3
4
248 м²
€ 950,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
4
754 м²
€ 1,595,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
4
601 м²
€ 1,595,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
4
548 м²
€ 1,495,000
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5
8
568 м²
3
€ 3,250,000
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5
5
386 м²
3
€ 1,390,000
Вилла 4 спальни
Teulada, Испания
4
8
568 м²
€ 3,250,000
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5
4
299 м²
3
€ 1,695,000
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5
4
544 м²
3
€ 1,675,000
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5
4
370 м²
3
€ 1,495,000
Дом 4 спальни
Teulada, Испания
5
4
327 м²
2
€ 1,800,000
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