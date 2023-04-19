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Купить недвижимость в Tarragones, Испания

1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня
Roda de Bera, Испания
1 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…

Параметры недвижимости в Tarragones, Испания

с видом на горы
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