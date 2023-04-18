ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Испании
Новые дома в Испании
Все новостройки в Испании
8
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Испании
Жилая
Квартира в Испании
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Испании
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки в Испании
Элитная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Испании
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Испании
Найти агента в Испании
Агентства недвижимости в Испании
Агенты в Испании
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Испании
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Каталония
Таррагона
Купить недвижимость с бассейном в Таррагона, Испания
Baix Ebre
1
Baix Penedes
1
Cunit
1
Tarragones
1
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
l Alfas del Pi, Испания
3 ванных комнат
330 м²
€ 620,000
Продаётся дом в La Nucía в районе Mercadona Avda. Coloma. Общая площадь 330.00 м2, участок 4…
Бунгало 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат
195 м²
€ 443,477
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
Квартира 1 спальня
Miraverde, Испания
1 ванных комнат
68 м²
€ 155,000
Продается апартамент в комплексе "Villas Canarias". Состоит из гостиной, отдельной кухни, с…
Вилла 5 спален
Кальпе, Испания
3 ванных комнат
279 м²
€ 1,269,000
Продаётся дом в Кальпе в районе Maryvilla. Общая площадь 279.00 м2, участок 1252 м2, дом 202…
Квартира 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат
112 м²
14/15 Этаж
€ 182,000
Уникальное жилье по своим характеристикам и местоположению! Потрясающий жилой комплекс с со…
Квартира 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат
57 м²
€ 69,000
Квартира с 1 спальней, расположенная в Торревьехе, в 1 км от пляжа, напротив Парка дель Моли…
Дом 4 комнаты
Аликанте, Испания
4 Количество комнат
€ 627,000
Продаётся новый дом с панорамным видом на море в Испании, Коста Бланка. Дом был построен в…
Вилла 3 спальни
Los Alcazares, Испания
3 ванных комнат
161 м²
€ 567,854
НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ ВИЛЛА С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛОС АЛКАСАРЕС !!~ ~ 10 тщательно спроектированных …
Квартира 2 спальни
Малага, Испания
3 ванных комнат
€ 448,452
2 спальни 3 ванные комнаты 1-й этаж MAGNA MARBELLA ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА 1.800 € в месяц, в ка…
Дом 5 спален
Коста-Брава, Испания
5 Количество комнат
7 ванных комнат
484 м²
€ 2,214,805
Стильный дом на одном из каналов города Empuriabrava. Расстояние до центра Барсе…
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
3 ванных комнат
203 м²
€ 1,290,000
Роскошные виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка. Эти роскошные новые строительные вил…
Квартира 6 спален
Helechosa de los Montes, Испания
6 ванных комнат
648 м²
€ 1,400,000
Панорамные виды! Апартаменты от 310,000€ до 1,450,000€! Идеально расположенный между Малаг…
Параметры недвижимости в Таррагона, Испания
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты