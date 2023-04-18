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Купить дом в Таррагона, Испания

Baix Ebre
1
Baix Penedes
1
Cunit
1
2 объекта найдено
Домв Cunit, Испания
Дом
Cunit, Испания
350 м²
€ 336,000
Испания Коста Дорада г.Сегур де Калафель Дом в 800м от пляжа, вид на мор…
Вилла 4 спальнив el Perello, Испания
Вилла 4 спальни
el Perello, Испания
3 ванных комнат 387 м²
€ 650,000
In 100 meters from the beach in Perello, Terragona, on the Costa Dorada, a very quiet area a…

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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недорогая
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