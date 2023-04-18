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Купить квартиру в Таррагона, Испания

Tarragones
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Roda de Bera, Испания
Квартира 1 спальня
Roda de Bera, Испания
1 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 135,000
Великолепный лофт-дуплекс для продажи в Рода-де-Баре (Коста-Дорада, Таррагона). Он меблирова…
Квартира 4 спальнив Baix Ebre, Испания
Квартира 4 спальни
Baix Ebre, Испания
4 ванных комнат 180 м²
€ 207,900
Продаются тури…

Параметры недвижимости в Таррагона, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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