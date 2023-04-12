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Купить квартира-студия с видом на море в Испании

в Бенидорм
467
в Алаканти
317
в Кальпе
200
в l Alfas del Pi
82
в Мурсия
188
в la Vila Joiosa Villajoyosa
307
в Pilar de la Horadada
193
на Канарских островах
258
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3 объекта найдено
Студия 1 спальняв Торревьеха, Испания
Студия 1 спальня
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 26 м²
€ 42,900
Отремонтированная студия в Ла Мата рядом с пляжем с видом на лагуну. Уютная и светлая кварти…
Студияв Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
37 м²
€ 132,770
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 132 770 гаста & евро; & amp; nbsp; 132 7…
Студияв Mijas, Испания
Студия
Mijas, Испания
21 м²
€ 140,000
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & nbsp; 140 000 гаста & евро; & amp; nbsp; 270 000. […

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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