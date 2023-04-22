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Жильё с бассейном в Sitges, Испания

1 объект найдено
Дом 6 спален в Sitges, Испания
Дом 6 спален
Sitges, Испания
695 м² Количество этажей 3
€ 3,300,000
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
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