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Жильё в Sitges, Испания

4 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Sitges, Испания
Вилла 9 комнат
Sitges, Испания
9 Количество комнат 901 м²
€ 6,500,000
Испания Барселона Ситжес Прекрасная вилла с современным дизайном в самом престижном район…
Вилла в Sitges, Испания
Вилла
Sitges, Испания
€ 9,200,000
Испания Барселона Ситжес Потрясающая вилла от известного архитектора Эта вилла -&nbsp;…
Вилла 5 спален в Sitges, Испания
Вилла 5 спален
Sitges, Испания
6 ванных комнат 380 м²
€ 1,700,000
Эксклюзивная вилла расположена в Сиджес, в престижном районе Quint Mar. Дом имеет собственны…
Дом 6 спален в Sitges, Испания
Дом 6 спален
Sitges, Испания
695 м² Количество этажей 3
€ 3,300,000
Дизайнерская вилла с панорамными видами на море в престижной урбанизации города Ситжес. Расс…
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