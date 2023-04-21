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Виллы с бассейном в Sierra de las Nieves, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 5 спален в Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат 635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

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