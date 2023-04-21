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Виллы в Sierra de las Nieves, Испания

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11 объектов найдено
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 5 спален в Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 4 спальни в Ojen, Испания
Вилла 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
€ 2,970,000
Exceptional and stunning Villa with panoramic sea, coastal and mountain views. The property …
Вилла 8 спален в Ojen, Испания
Вилла 8 спален
Ojen, Испания
8 ванных комнат
€ 3,790,000
On the front line of Santa Maria Golf course, Elviria, is for sale this villa totally refurb…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат 635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…
Вилла 6 спален в Ojen, Испания
Вилла 6 спален
Ojen, Испания
8 ванных комнат
€ 3,400,000
Located in a nature reserve, this villa enjoys great privacy and magnificent sea and mountai…
Вилла 4 спальни в Ojen, Испания
Вилла 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат 434 м²
€ 3,250,000
Новая и современная, отдельно стоящая вилла, расположена в одном из элитных районов в Марбел…
Вилла 5 спален в Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат
€ 3,200,000
Modern luxury villa located in Rio Verde in Puerto Banus, at 150 meters from the beach with …
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат
€ 2,950,000
Villa for sale in Cabopino, in Artola Alta, overlooking the golf course. Marbella with 5 bed…
Вилла 4 спальни в Ojen, Испания
Вилла 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат
€ 3,750,000
An immaculately presented villa nestled in the heart of Marbesa, just 600 metres to the beac…
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
300 м²
€ 1,690,000
Новое развитие: цены от & евро; & nbsp; 1 690 000 до & евро; & amp; nbsp; 1 690 000. [Медсес…

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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