Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Sierra de las Nieves, Испания

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
2 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 186,029
Квартира 2 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
2 ванных комнат
€ 169,000
Апартаменты с видом на море в Playa Flamenca - TR7302 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
Вилла 3 спальни в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни
Кальпе, Испания
3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 680,000
Предлагаем виллу с потрясающей панорамой на море и Пеньон-де-Ифач.Недвижимость полностью отр…
Вилла 3 спальни в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни
Rojales, Испания
3 ванных комнат 105 м²
€ 373,342
Отдельный дом в Rojales. Роскошные виллы в Рохалесе. Они состоят из частных садов, бассейна …
Дом 4 спальни в Santa Cristina d Aro, Испания
Дом 4 спальни
Santa Cristina d Aro, Испания
386 м² Количество этажей 2
€ 1,198,230
Великолепная двухэтажная вилла находится в спокойной и утопающей в зелени урбанизации Mas Ro…
Квартира 4 спальни в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни
Аликанте, Испания
2 ванных комнат 122 м² 1 Этаж
€ 399,813
Продаётся aпартамент в Аликанте в районе Benalua, располагается на 1 этаже. Общая площадь 12…
Дом 5 спален в Benahavis, Испания
Дом 5 спален
Benahavis, Испания
5 ванных комнат 1 340 м²
€ 4,900,000
Элитная вилла класса люкс на продажу в Лос Фламинго, участок № 18 на первой линии гольфа и с…
Вилла 4 спальни в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 426 м²
€ 1,550,000
Villa in Moraira Villa is located on a flat plot with a beautiful view of the sea, near the …
Таунхаус 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3 ванных комнат 220 м²
€ 325,100
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА~ ~ Новостройка эксклюзивного жилого комплекса современ…
Вилла 3 спальни в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни
Бениса, Испания
4 ванных комнат 295 м²
€ 646,000
Продается очен…
Квартира 3 спальни в Mil Palmeras, Испания
Квартира 3 спальни
Mil Palmeras, Испания
2 ванных комнат 84 м²
€ 335,000
Новые апартаменты на нулевом этаже с тремя спальнями и частным бассейном, расположенные в 40…
Бунгало 2 спальни в Orihuela, Испания
Бунгало 2 спальни
Orihuela, Испания
1 ванных комнат 110 м²
€ 114,750
2-комнатная квартира на первом этаже с большим подвалом недалеко от Вилламартин. Бунгало на …

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти