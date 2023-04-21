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Таунхаусы в Sierra de las Nieves, Испания

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5 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 170 м²
€ 1,200,000
Это инновационный жилой проект в Кабопино. Это приморское чудо расположено в муниципалитете …
Таунхаус 3 спальни в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 142 м²
€ 349,000
ТАУНХАУС В ИСТАНЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ. Фантастическая собственность 142 м², разделенная на 2…
Таунхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 840,000
Это инновационный жилой проект в Кабопино. Это приморское чудо расположено в муниципалитете …
Таунхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 287 м²
€ 659,000
Дуплекс с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, который может похвастаться несколькими …
Таунхаус 3 спальни в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 890,000
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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