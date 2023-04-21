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Жильё с видом на море в Sierra de las Nieves, Испания

6 объектов найдено
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Дом 4 спальни в Istan, Испания
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат 560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 Количество комнат 200 м²
€ 1,295,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella East, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Ч…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат 635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…
Квартира 3 спальни в Ojen, Испания
Квартира 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 164 м²
€ 990,000
Apartments in Marbella, Malaga, Costa del Sol An innovative project in Marbella consisting o…
Вилла в Istan, Испания
Вилла
Istan, Испания
300 м²
€ 1,690,000
Новое развитие: цены от & евро; & nbsp; 1 690 000 до & евро; & amp; nbsp; 1 690 000. [Медсес…

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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