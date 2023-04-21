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Пентхаусы в Sierra de las Nieves, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 587,000
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
Пентхаус 2 спальни в Ojen, Испания
Пентхаус 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 319,000
Расположенный среди красивых природных пейзажей в горах близ Марбелья комплекс является част…

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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