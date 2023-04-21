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Жильё с видом на горы в Sierra de las Nieves, Испания

4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Istan, Испания
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат 513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Дом 4 спальни в Istan, Испания
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат 560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа в Ojen, Испания
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат 635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…
Таунхаус 3 спальни в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 225 м²
€ 890,000
Отличный дом на продажу в Zahara de Istan, Марбелья, всего в 5 минутах от всех удобств, в ун…

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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