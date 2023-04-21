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37 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
190 м²
€ 1,585,000
Современная вилла, расположенная в урбанизации Марбеса, всего в нескольких метрах от пляжа. …
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
399 м²
€ 1,200,000
VILLA KAELI Главной концепцией Kaeli было наполнение помещений светом и гармонией во всех жи…
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
336 м²
€ 1,200,000
VILLA IGNIS Почувствуйте морской воздух в долгие дни и теплые ночи, на больших террасах, при…
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
391 м²
€ 525,000
ВИЛЛЫ ОТ € 525 000 ДО € 584 000! Элизим Гольф состоит из 15 эксклюзивных независимых вилл с…
Дом 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат
595 м²
€ 2,579,000
Heaven Marbella - это комплекс из 40 отдельных вилл и спаренных вилл, которые расположены в …
Дом 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат
402 м²
€ 2,400,000
Необычайная возможность построить дом своей мечты в Марбесе, Восточная Марбелья. Есть планы …
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат
170 м²
€ 1,200,000
Это инновационный жилой проект в Кабопино. Это приморское чудо расположено в муниципалитете …
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат
125 м²
€ 675,000
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В КАМБРЕС ЭЛЬВИРИИ Эта очаровательная вилла имеет просторную гостиную с…
Дом 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
430 м²
€ 2,200,000
БЕЗУПРЕЧНАЯ ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ МАРБЕСА Отличная вилла, расположенная на частной улице, в б…
Дом 5 спален
Ojen, Испания
6 ванных комнат
549 м²
€ 1,755,000
Эта элегантная вилла, расположенная в прекрасном уголке эксклюзивного поля для гольфа Санта-…
Дом 7 спален
Ojen, Испания
7 ванных комнат
1 190 м²
€ 11,000,000
Роскошная вилла с 7 спальнями в Hacienda Las Chapas, Восточная Марбелья. Hacienda Las Chapas…
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат
298 м²
€ 1,050,000
Совершенно новый под ключ комплекс из 14 роскошных вилл с прекрасным видом на море и гольф. …
Дом 5 спален
Ojen, Испания
7 ванных комнат
762 м²
€ 4,184,000
Вилла в Марбесе, Восточная Марбелья, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Идеально подходит д…
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат
170 м²
€ 750,000
Доступна для просмотра с 15 марта Эта очаровательная вилла с тремя спальнями расположена в Э…
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
414 м²
€ 1,350,000
Фантастическая, очень приватная вилла на востоке Марбельи и рядом со всеми удобствами. Бунга…
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
392 м²
€ 1,250,000
Heaven Marbella - это комплекс из 40 отдельных вилл и спаренных вилл, которые расположены в …
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат
142 м²
€ 349,000
ТАУНХАУС В ИСТАНЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ. Фантастическая собственность 142 м², разделенная на 2…
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат
777 м²
€ 3,750,000
Мы рады предложить эту эксклюзивную роскошную виллу с 4 спальнями всего в 600 метрах от неко…
Дом 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат
635 м²
€ 2,030,000
Новый жилой комплекс, где свет и природа объединяются. Это поистине уникальный проект. Прос…
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат
447 м²
€ 1,043,000
Новые виллы с четырьмя/пятью спальнями расположены рядом с гольф полем. Здесь открывается по…
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат
163 м²
€ 840,000
Это инновационный жилой проект в Кабопино. Это приморское чудо расположено в муниципалитете …
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат
370 м²
€ 1,650,000
Присмотритесь, возможно, эта вилла - именно то, о чем можно мечтать. Она с ее современным ст…
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат
181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …
Вилла 5 спален
Istan, Испания
5 ванных комнат
513 м²
€ 3,495,000
Современная вилла на продажу рядом с озером в Истане, всего в 12 минутах езды от Марбельи и …
Вилла 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат
€ 2,970,000
Exceptional and stunning Villa with panoramic sea, coastal and mountain views. The property …
Дом 4 спальни
Istan, Испания
4 Количество комнат
560 м²
€ 1,500,000
Вилла на продажу и аренду в Istan, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный),…
Вилла 8 спален
Ojen, Испания
8 ванных комнат
€ 3,790,000
On the front line of Santa Maria Golf course, Elviria, is for sale this villa totally refurb…
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 Количество комнат
200 м²
€ 1,295,000
Вилла на продажу и аренду в Marbella East, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Ч…
Вилла 5 спален с видом на поле для гольфа
Ojen, Испания
6 ванных комнат
635 м²
€ 2,895,000
Продается современная гольф-вилла на первой линии в восточной части Марбельи с панорамным ви…
Вилла 6 спален
Ojen, Испания
8 ванных комнат
€ 3,400,000
Located in a nature reserve, this villa enjoys great privacy and magnificent sea and mountai…
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