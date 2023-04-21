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9 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
1 ванных комнат
200 м²
€ 480,000
Цены от 480 000 € до 859 000 € Закрытый жилой комплекс из 56 двух-, трех- и четырехкомнатны…
Пентхаус 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат
128 м²
€ 587,000
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат
126 м²
€ 289,000
Шикарный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на горы в Ла Майрена. Расположен среди к…
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат
100 м²
€ 347,000
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат
210 м²
€ 250,000
Новые квартиры 250 000 евро и таунхаусы 350 000 евро! Квартиры с 2 спальнями и таунхаусы с …
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
1 ванных комнат
132 м²
€ 361,000
Этот комплекс роскошных квартир расположен в удивительном месте, на первой линии поля для го…
Пентхаус 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат
115 м²
€ 319,000
Расположенный среди красивых природных пейзажей в горах близ Марбелья комплекс является част…
Квартира 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат
164 м²
€ 990,000
Apartments in Marbella, Malaga, Costa del Sol An innovative project in Marbella consisting o…
Квартира 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат
€ 900,000
Expansive and airy duplex apartment which is centrally located for the chic Marbella lifesty…
Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания
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