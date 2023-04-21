Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Андалусия
  4. Malaga

Жильё в Sierra de las Nieves, Испания

46 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
1 ванных комнат 200 м²
€ 480,000
Цены от 480 000 € до 859 000 € Закрытый жилой комплекс из 56 двух-, трех- и четырехкомнатны…
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат 190 м²
€ 1,585,000
Современная вилла, расположенная в урбанизации Марбеса, всего в нескольких метрах от пляжа. …
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат 336 м²
€ 1,200,000
VILLA IGNIS Почувствуйте морской воздух в долгие дни и теплые ночи, на больших террасах, при…
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат 399 м²
€ 1,200,000
VILLA KAELI Главной концепцией Kaeli было наполнение помещений светом и гармонией во всех жи…
Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат 595 м²
€ 2,579,000
Heaven Marbella - это комплекс из 40 отдельных вилл и спаренных вилл, которые расположены в …
Дом 3 спальни в Ojen, Испания
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат 391 м²
€ 525,000
ВИЛЛЫ ОТ € 525 000 ДО € 584 000! Элизим Гольф состоит из 15 эксклюзивных независимых вилл с…
Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат 402 м²
€ 2,400,000
Необычайная возможность построить дом своей мечты в Марбесе, Восточная Марбелья. Есть планы …
Таунхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 170 м²
€ 1,200,000
Это инновационный жилой проект в Кабопино. Это приморское чудо расположено в муниципалитете …
Пентхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Пентхаус 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 128 м²
€ 587,000
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
Дом 3 спальни в Ojen, Испания
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 125 м²
€ 675,000
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИЛЛА В КАМБРЕС ЭЛЬВИРИИ Эта очаровательная вилла имеет просторную гостиную с…
Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 126 м²
€ 289,000
Шикарный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на горы в Ла Майрена. Расположен среди к…
Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 430 м²
€ 2,200,000
БЕЗУПРЕЧНАЯ ВИЛЛА В УРБАНИЗАЦИИ МАРБЕСА Отличная вилла, расположенная на частной улице, в б…
Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
6 ванных комнат 549 м²
€ 1,755,000
Эта элегантная вилла, расположенная в прекрасном уголке эксклюзивного поля для гольфа Санта-…
Дом 7 спален в Ojen, Испания
Дом 7 спален
Ojen, Испания
7 ванных комнат 1 190 м²
€ 11,000,000
Роскошная вилла с 7 спальнями в Hacienda Las Chapas, Восточная Марбелья. Hacienda Las Chapas…
Дом 3 спальни в Ojen, Испания
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 298 м²
€ 1,050,000
Совершенно новый под ключ комплекс из 14 роскошных вилл с прекрасным видом на море и гольф. …
Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
7 ванных комнат 762 м²
€ 4,184,000
Вилла в Марбесе, Восточная Марбелья, всего в 2 минутах ходьбы от пляжа. Идеально подходит д…
Дом 3 спальни в Ojen, Испания
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 170 м²
€ 750,000
Доступна для просмотра с 15 марта Эта очаровательная вилла с тремя спальнями расположена в Э…
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат 414 м²
€ 1,350,000
Фантастическая, очень приватная вилла на востоке Марбельи и рядом со всеми удобствами. Бунга…
Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 100 м²
€ 347,000
Апартаменты в Кала де Гольф от 335 000 € до 595 000 €! Новый роскошный комплекс из 54 апарт…
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
4 ванных комнат 392 м²
€ 1,250,000
Heaven Marbella - это комплекс из 40 отдельных вилл и спаренных вилл, которые расположены в …
Таунхаус 3 спальни в Istan, Испания
Таунхаус 3 спальни
Istan, Испания
2 ванных комнат 142 м²
€ 349,000
ТАУНХАУС В ИСТАНЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ. Фантастическая собственность 142 м², разделенная на 2…
Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 210 м²
€ 250,000
Новые квартиры 250 000 евро и таунхаусы 350 000 евро! Квартиры с 2 спальнями и таунхаусы с …
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат 777 м²
€ 3,750,000
Мы рады предложить эту эксклюзивную роскошную виллу с 4 спальнями всего в 600 метрах от неко…
Дом 5 спален в Ojen, Испания
Дом 5 спален
Ojen, Испания
5 ванных комнат 635 м²
€ 2,030,000
Новый жилой комплекс, где свет и природа объединяются. Это поистине уникальный проект. Прос…
Квартира 2 спальни в Ojen, Испания
Квартира 2 спальни
Ojen, Испания
1 ванных комнат 132 м²
€ 361,000
Этот комплекс роскошных квартир расположен в удивительном месте, на первой линии поля для го…
Дом 4 спальни в Ojen, Испания
Дом 4 спальни
Ojen, Испания
5 ванных комнат 447 м²
€ 1,043,000
Новые виллы с четырьмя/пятью спальнями расположены рядом с гольф полем. Здесь открывается по…
Таунхаус 3 спальни в Ojen, Испания
Таунхаус 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 163 м²
€ 840,000
Это инновационный жилой проект в Кабопино. Это приморское чудо расположено в муниципалитете …
Пентхаус 2 спальни в Ojen, Испания
Пентхаус 2 спальни
Ojen, Испания
2 ванных комнат 115 м²
€ 319,000
Расположенный среди красивых природных пейзажей в горах близ Марбелья комплекс является част…
Дом 3 спальни в Ojen, Испания
Дом 3 спальни
Ojen, Испания
3 ванных комнат 370 м²
€ 1,650,000
Присмотритесь, возможно, эта вилла - именно то, о чем можно мечтать. Она с ее современным ст…
Вилла 5 спален в Ojen, Испания
Вилла 5 спален
Ojen, Испания
4 ванных комнат 181 м²
€ 1,995,000
Добро пожаловать в этот очаровательный пляжный дом, который излучает душу и находится всего …

Параметры недвижимости в Sierra de las Nieves, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти