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Купить вилла в Sierra de Cadiz, Испания

Villamartin
3
Arcos de la Frontera
1
Вилла В архив
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4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 175,000
Год постройки: 2000 120 м² Недвижимость Участок 300 кв.м. Ориентация: ЮГ 3 спальни 2 ванны…
Вилла 4 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 4 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 165 м²
€ 529,000
Продаётся вилла в Villamartin в районе Pinada Golf. Общая площадь 165.00 м2, участок 600 м2,…
Вилла 3 спальнив Villamartin, Испания
Вилла 3 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 80 м²
€ 179,000
Продаётся дом в Villamartin в районе Villamartín. Общая площадь 80.00 м2, участок 68 м2, дом…
Вилла 5 спаленв Arcos de la Frontera, Испания
Вилла 5 спален
Arcos de la Frontera, Испания
4 ванных комнат
€ 600,000
House in Arcos de la Frontera with 571 m2 and land of 1.031 m2. It has 7 bedrooms, 5 bathroo…

Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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