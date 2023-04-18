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Купить квартиру в Sierra de Cadiz, Испания

Villamartin
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1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Villamartin, Испания
Квартира 2 спальни
Villamartin, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 278,500
Продается квартира в новом комплексе на первом этаже с участком 288 м2. Пригород Торревьехи …

Параметры недвижимости в Sierra de Cadiz, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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