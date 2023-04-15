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Купить вилла с видом на море в Selva, Испания

Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Бланес
2
Sils
1
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни
Tossa de Mar, Испания
638 м²
€ 18,000,000
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
Вилла 4 спальнив Бланес, Испания
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 3 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни
Tossa de Mar, Испания
180 м²
€ 1,200,000
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

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с бассейном
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