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Купить вилла в Selva, Испания

Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Бланес
2
Sils
1
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Виллав Vidreres, Испания
Вилла
Vidreres, Испания
24 000 м²
€ 2,500,000
Красиво отреставрированный фермерский дом в классическом стиле с цокольным, вторым этажами и…
Вилла 6 спаленв Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален
Льорет-де-Мар, Испания
6 ванных комнат 850 м²
€ 4,500,000
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
Вилла 5 спаленв Caldes de Malavella, Испания
Вилла 5 спален
Caldes de Malavella, Испания
3 ванных комнат 37 000 м²
€ 800,000
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной 37 000 м2 земли…
Вилла 4 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
3 ванных комнат 180 м²
€ 580,000
Красивая вилла с видом на море и сосны! Находится на возвышенности в Ллорет де Мар (1 ч от а…
Вилла 2 спальнив Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
2 ванных комнат 130 м²
€ 600,000
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена …
Виллав Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
300 м²
€ 545,000
Стильная роскошная вилла в Испании, на побережье Коста Брава, город Калонж. Год постройки 20…
Вилла 5 спаленв Sils, Испания
Вилла 5 спален
Sils, Испания
5 ванных комнат 385 м²
€ 520,000
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
Вилла 4 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни
Tossa de Mar, Испания
638 м²
€ 18,000,000
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
Вилла 4 спальнив Бланес, Испания
Вилла 4 спальни
Бланес, Испания
490 м²
€ 3,800,000
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
Вилла 3 спальнив Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни
Tossa de Mar, Испания
180 м²
€ 1,200,000
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
Вилла 6 спаленв Бланес, Испания
Вилла 6 спален
Бланес, Испания
565 м²
€ 995,000
Великолепный загородный дом с огромной территорией расположен вблизи города Бланес, Испания.…

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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